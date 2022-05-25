اتفاقية تعاون مع أكاديمية يوفنتوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار اتفاقية تعاون مع الشركة الرياضية الدولية المحدودة وأكاديمية يوفنتوس، وذلك بالتنسيق مع إدارة الاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة وتهدف الاتفاقية للعمل على تعزيز الاستثمار في مجال تنمية المواهب الرياضية، وزيادة أعداد الأكاديميات الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار. وشملت الاتفاقية العمل على توفير البيئة التحفيزية المناسبة للمستثمر بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لحل تحديات المستثمر. وشملت الاتفاقية العمل على توفير البيئة التحفيزية المناسبة للمستثمر بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لحل تحديات المستثمر.

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