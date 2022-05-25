4 فرق تلاحق طائرة الأولى

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وسيلاقي فريق النهضة نظيره فريق مضر عند الساعة الرابعة مساء، ويقود اللقاء الحكم محمد الحناكي كحكم أول وإبراهيم الدريبي كحكم ثان، وسليمان الفايز مسجل، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الفيحاء والعمران عند الساعة السادسة مساء ويقود اللقاء الحكم عبدالعزيز الرميحي كحكم أول، ومتعب السعيد حكم ثان، وعبدالله المشل مسجل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم نهائيات الصعود للكرة الطائرة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بمشاركة فرق الفيحاء والنهضة ومضر والعمران، حيث تقام النهائيات بنظام الدوري من دور واحد، وذلك على صالة نادي سدير بجلاجل.وسيلاقي فريق النهضة نظيره فريق مضر عند الساعة الرابعة مساء، ويقود اللقاء الحكم محمد الحناكي كحكم أول وإبراهيم الدريبي كحكم ثان، وسليمان الفايز مسجل، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الفيحاء والعمران عند الساعة السادسة مساء ويقود اللقاء الحكم عبدالعزيز الرميحي كحكم أول، ومتعب السعيد حكم ثان، وعبدالله المشل مسجل.

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