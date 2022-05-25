الفيصل يستقبل بطل الصم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس وأعضاء نادي الصم بجدة بمناسبة فوز النادي ببطولة المملكة لألعاب القوى، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود. وهنأ أمير المنطقة أعضاء النادي بهذا الإنجاز، متمنيا لهم التوفيق في المسابقات المقبلة في حصد الجوائز والإنجازات في مختلف المحافل. يذكر أن نادي الصم حصد المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على ملاعب نادي العروبة بمشاركة 24 فريقا من الأندية والمراكز من مختلف مناطق المملكة، واشتملت على 12 منافسة. يذكر أن نادي الصم حصد المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على ملاعب نادي العروبة بمشاركة 24 فريقا من الأندية والمراكز من مختلف مناطق المملكة، واشتملت على 12 منافسة.

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