شكرا لقرائتكم خبر نور يحذر الاتحاد من الساعين للزعزعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر القائد السابق لفريق الاتحاد، محمد نور، اللاعبين من المرحلة المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متوقعا أن تشهد محاولات لزعزعة الفريق في جولات الحصاد الثلاث الأخيرة.

وجدد النجم السابق تذكيره للاعبين بأن الاتحاد سبق وأن فاز على فرق منافسة في الدوري خلال منافسات الموسم الماضي، بينما تعثر بالتعادل أو الخسارة من فرق في منطقة الدفء أو متذيلة لترتيب الدوري.

يأتي ذلك قبل مواجهة الاتحاد أمام الطائي الأحد المقبل ضمن الجولة الـ28 من الدوري، كما يأتي بعد الهزيمة القاسية في مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة الماضية بنتيجة 1/ 3.

وطالب نور جميع الاتحاديين بالتكاتف ودعم الفريق في هذه المرحلة المفصلية ونسيان الخسارة أمام الهلال.

من جانبه، نقل رئيس مجلس الإدارة الاتحادي أنمار الحائلي للاعبين ثقة المجلس في قدرتهم على تجاوز آثار الخسارة أمام الهلال.

وكان الحائلي عقد اجتماعا مطولا مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين طالبهم خلاله بتحقيق الانتصارات في لقاءات الفريق المقبلة، والتمسك بالفرصة التي لا تزال متاحة أمام الفريق للتويج باللقب.

ولا يزال الاتحاد يتصدر بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه الهلال، حيث يملك 61 نقطة مقابل 58 نقطة للهلال.

من جانبه، رفض المدير الفني كوزمين كونترا منح اللاعبين راحة واجتمع بهم أيضا لتوضيح الأخطاء التي حدثت خلال مواجهة الهلال، كما أحاطهم بكيفية تصحيحها وتجاوزها في اللقاءات المقبلة، بدءا بمباراة الطائي.

وفي إطار الاستعدادات لمواجهة الطائي، فقد تكفلت إدارة النادي باستقطاب طاقم تحكيم أجنبي، مطالبة لجنة الحكام باختيار طاقم تحكيم من النخبة في أوروبا.

يذكر أن حارس المرمى، البرازيلي مارسيلو غروهي طمأن جمهور الاتحاد حول الإصابة التي تعرض في مباراة الهلال وغادر على إثرها الملعب، حيث أكد أنه يحتاج فقط إلى راحة لمدة يومين ومن ثم العودة للتدريبات الجماعية.