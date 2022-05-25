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مدرب منتخب مصر للمصارعة الحرة يكشف عن تحقيق إنجاز غائب منذ 5 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - كشف محمود مصطفى المدير الفني لمنتخب مصر للمصارعة الحرة عن تحقيق إنجاز مصري غائب منذ 5 سنوات، حيث تمكن منتخب الفراعنة من حصد بطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة التى أقيمت بدولة المغرب برصيد أربع ميداليات ذهبية، وشارك في البطولة 24 منتخبا أفريقيا.

وجاءت النتائج كالتالى :  

الميداليات الذهبية

جمال عبد الناصر  57 ك

عمرو رضا    74 ك

مصطفى جبر  97 ك

يوسف حميدة  125  ك

بينما جاءت الميداليات الفضية لكل من:-

شهاب الدين      61 ك

محمود سعيد     86 ك

فيما جاءت الميداليات البرونزية لكل من:-

يحيى صلاح    75 ك

سعيد الجحش   70 ك

نور هانى       92 ك

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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