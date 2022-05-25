شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للمصارعة الحرة يكشف عن تحقيق إنجاز غائب منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمود مصطفى المدير الفني لمنتخب مصر للمصارعة الحرة عن تحقيق إنجاز مصري غائب منذ 5 سنوات، حيث تمكن منتخب الفراعنة من حصد بطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة التى أقيمت بدولة المغرب برصيد أربع ميداليات ذهبية، وشارك في البطولة 24 منتخبا أفريقيا.
وجاءت النتائج كالتالى :
الميداليات الذهبية
جمال عبد الناصر 57 ك
عمرو رضا 74 ك
مصطفى جبر 97 ك
يوسف حميدة 125 ك
بينما جاءت الميداليات الفضية لكل من:-
شهاب الدين 61 ك
محمود سعيد 86 ك
فيما جاءت الميداليات البرونزية لكل من:-
يحيى صلاح 75 ك
سعيد الجحش 70 ك
نور هانى 92 ك