شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للمصارعة الحرة يكشف عن تحقيق إنجاز غائب منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود مصطفى المدير الفني لمنتخب مصر للمصارعة الحرة عن تحقيق إنجاز مصري غائب منذ 5 سنوات، حيث تمكن منتخب الفراعنة من حصد بطولة الأمم الأفريقية للمصارعة الحرة التى أقيمت بدولة المغرب برصيد أربع ميداليات ذهبية، وشارك في البطولة 24 منتخبا أفريقيا. وجاءت النتائج كالتالى : الميداليات الذهبية جمال عبد الناصر 57 ك عمرو رضا 74 ك مصطفى جبر 97 ك يوسف حميدة 125 ك بينما جاءت الميداليات الفضية لكل من:- شهاب الدين 61 ك محمود سعيد 86 ك فيما جاءت الميداليات البرونزية لكل من:- يحيى صلاح 75 ك سعيد الجحش 70 ك نور هانى 92 ك