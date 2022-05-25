شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يعالج أخطاء سموحة ويجهز مراقبة خاصه لـ"إيبوكا" مهاجم إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة، خلال التدريبات الجماعية الأخيرة على علاج الأخطاء الدفاعية التي ظهرت على المدافعين خلال مباراة إيسترن كومبانى الأخيرة، موكدا لهم أن مثل هذه الأخطاء لا يجب أن يقع فيها المدافعين فى المباراة المقبلة بالدوري أمام إنبى.

ووصف بسيوني للاعبيه النيجيري إيبوكا مهاجم إنبي بالخطير نظرا لأنه يمتلك القوة والسرعة والتسديد من أي مكان وبالأخص من خارج الصندوق، ومنح بسيونى الضوء الأخضر لرجب نبيل لمراقبته وحرمانه من التسديد وعدم إعطائه المساحات للانطلاقكما كلف بسيوني المدرب العام أحمد صالح ببعض التعليمات لعلاج أخطاء المدافعين خلال التدريبات.

وفى السياق ذاته، تعامل بسيونى مع المهاجمين وقام خلال التدريبات بعمل بعض الجمل وخاصه التسديد بعيد المدى بالقدمين اليسرى واليمنى وكذلك العرضيات واستغلال ضربات الراس والكرات الثابتة أمام المرمى.

ويغيب عن سموحة المدافع أحمد حكم ومن المنتظر عودة أحمد بيكهام كمساك ثاني مع رجب نبيل كما يغيب حسين فيصل والذي يعاني من آلام فى الضامة ويبذل الجهاز الطبي مجهود لتجهيزه بينما يستمر غياب محمود حليمو والذي أجري جراحة الرباط الصليبي، فيما يعود لصفوف الفريق محمد كناريا والذي غاب عن مباراة ايسترن الأخيرة للإيقاف.

وتابع بسيونى مباراة انبى وفاركو الأخيرة على استاد الإسكندرية وعقد محاضره فيديو للاعبين شرح خلالها نقاط القوة والضعف لفريق انبى وحذر بسيوني من الانطلاقات القوية لمهاجمي إنبى.