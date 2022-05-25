ليفربول يتلقى خبرا جيدا قبل مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن وجود ”فرصة جيدة“ للمشاركة تياغو ألكانتارا في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ريال مدريد في باريس.



وفقد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، لكن مانشستر سيتي انتفض أيضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.