الارشيف / اخبار الرياضه

ليفربول يتلقى خبرا جيدا قبل مباراة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

0 نشر
متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يتلقى خبرا جيدا قبل مباراة في نهائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن وجود ”فرصة جيدة“ للمشاركة تياغو ألكانتارا في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت أمام ريال مدريد في باريس.

 

وفقد ليفربول لقب الممتاز في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وحول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، لكن مانشستر سيتي انتفض أيضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا