شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الشباب يكشف تفاصيل إصابته بكورونا قبل معسكر شباب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخب الشباب مواليد 2003 كواليس إصابته بفيروس كورونا، وغيابه عن تجمع شباب الفراعنة الذى يقيم معسكرا مفتوحا في الفترة من 21 وحتى 30 من الشهر الجاري.

وقال إيهاب جلال لليوم السابع إنه أجرى مسحة احترازيه قبل انطلاق معسكر المنتخب بـ24 ساعة بعدما شعر ببعض الأعراض، وتبين إيجابية المسحة ما حرمه من التواجد مع المنتخب الذى يستعد لتصفيات كأس العالم للشباب وتصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح جلال أنه اكتشف اصابته بالفيروس يوم الجمعة الماضي، واتبع الإجراءات الطبية اللازمة، حيث يخضع للعزل في منزله، موضحا أنه ينتظر زوال الأعراض واجراء مسحة أخرى للحاق بمعسكر المنتخب المستمر حتى 10 يونيو.

ويتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر 2003 جهاز فني مكون من: محمود جابر مدربا، وكرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.

يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، مباراة ودية مع فريق وادي دجلة يوم السبت المقبل، بملعب فندق إقامة الفراعنة الصغار بالقاهرة استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 و كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.

وينتظم المنتخب بعد هذه الفترة فى معسكر مغلق خلال الفترة من 31 مايو الجاري حتى 10 يونيو المقبل، تتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا لبطولتي كأس العرب للشباب 2022 وبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2023.