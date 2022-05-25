شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو ينهى استعداداته للمشاركة فى البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الوطني للجودو استعداداته لانطلاق البطولة الأفريقية رقم 43 المقرر بدء منافساتها غدا الخميس في مدينة وهران الجزائرية وتستمر حتى يوم 29 مايو الجاري.واكتملت صفوف المنتخب الوطني عقب وصول الفوج الثاني من البعثة المصرية مساء أمس الثلاثاء.

واستقبل مسئولو الجانب الجزائري البعثة المصرية المشاركة بالبطولة القارية بترحاب كبير وأجواء تسودها المحبة والأخوة الكبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة غدًا الخميس بإقامة موازين 60 و66 كجم رجال، و48 و52 كجم سيدات.

وتضم قائمة "الفراعنة" كلا من:

الرجال:

يسري سامي (19 عام) – محمد عبد الموجود (28 عام) – عمر سامي (23 عام) – علي عيد (27 عام) – عبد الرحمن عبد الغني (24 عام) – علي حازم (28 عام) – عمر الرملي (18 عام) – محمد عبده (23 عام).

السيدات:

نورا سالم (20 عام) – تسنيم تامر (18 عام) – لمياء حسن (29 عام) – فاطمة عطية (18 عام) – أفنان ياقوت (20 عام) – فرح علي (19 عام).

ويقود المنتخب خلال مشاركته في البطولة، الأسطورة الأولمبية محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات في اتحاد الجودو، ويعاونه حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي وسيد أبو ميدان، ويترأس البعثة اللواء طارق عز الدين.

وكان المنتخب قد شارك مؤخرا في منافسات بطولة كأس أوروبا بالبوسنة وحقق المركز الرابع في الترتيب العام، بـ4 ميداليات مختلفة بواقع ذهبيتين وبرونزيتين.

ويسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية، في ظل عملية التجديد وخفض معدل الأعمار، التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مرزوق علي في التوقيت الحالي.

ويضم المنتخب حاليا 6 لاعبين تحت الـ20 عاما، و4 لاعبين تحت الـ25 عاما.