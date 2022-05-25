شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدينيو ينشر صورا من زيارته الأهرامات خلال جولته السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورا من زيارته الأهرامات خلال جولته السياحية، بعدما وصل مطار القاهرة مساء الاثنين، وأقام نادى إيسترن كومبانى مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ووصل اليوم رونالدينيو بصحبة محمد زيدان نجم منتخبنا الوطنى السابق لحضور مران فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر المقرر لها 29 مايو الجارى، فى إطار الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.











