شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي الأكثر إضاعة لركلات الجزاء بالدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مروان حمدي مهاجم نادي سموحة رقما سلبيا في مسابقة الدوري بعدما أصبح أكثر اللاعبين اهدارا لركلات الجزاء هذا الموسم بعد انتهاء 20 جولة من المسابقة.

وتصدى مروان حمدي لركلتي جزاء هذا الموسم لكنه أضاعهما، رغم أنه يحتل المركز الثاني بالدوري على قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف بفارق هدف وحيد عن الهداف أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

ويعتبر زيزو أكثر اللاعبين تسديدا لركلات الجزاء حيث تصدى لتسديد 8 ضربات جزاء سجل منهم 7 ركلات وأضاع واحدة.

تقام غداً الخميس مباراتان مؤجلتان من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية ، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

وتنطلق بعد غدا الجمعة منافسات الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري الممتاز، حيث يلتقى الجونة من الاتحاد السكندري، والمقاصة مع فاركو.