شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستقر على الرحيل عن إنبى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الرحيل عن الفريق البترولى نهاية الموسم، حيث يري المدرب أنه أدى مهمته على أكمل وجه داخل الفريق البترولى ومن حقه تجديد طموحه مع فريق أخر يتولى تدريبه فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر بإنبى أن حلمى طولان يريد الرحيل بعد 3 مواسم قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، موضحا أن المدرب أبلغ الإدارة بموقفه ورغبته فى مغادرة الفريق البترولى.

من ناحية أخرى رد حلمى طولان، على الانتقادات التى تُوجه له من وقت لآخر بأنه لم يؤد بنفس الأداء والقوة في مباريات الأهلى بعكس ما يحدث أمام الزمالك موضحا أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

وقال طولان إنه يعلم جيدا معنى الشرف والأمانة، مؤكدا أن هناك الكثير من الناس لا يعلمون هذه المعاني، وهناك بعض التافهين لا يملكون الشرف والأمانة يتحدثون عن أمور غير حقيقية.

وأضاف المدير الفنى لفريق إنبى: "عندما كنت مدربا لحرس الحدود وكان طلائع الجيش مهددا بالهبوط، واجهت الطلائع وفزت عليه ثم فزت على الترسانة لأنني أعمل بنزاهة وشرف وربنا يكافئني على هذه الأمانة".

كما وافق حلمى طولان، على رحيل النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق بعد وعد إدارة النادى البترولى بتعويض اللاعب بمهاجم قوى سيتم التعاقد معه الفترة المقبلة

ولا يمانع طولان رحيل "إيبوكا" عن الفريق البترولى حال وصول عرض مادى مناسب للاعب، بشرط توفير البديل الجيد له، خصوصا أن القاطرة النيجرية من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.