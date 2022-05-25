شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء 20 جولة.. 3 فرق تخسر أكثر من نصف مبارياتها هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت ثلاثة فرق رقما سلبيا فى الدورى المصرى هذا الموسم، بعدما خسرت أكثر من نصف مبارياتها بالمسابقة، وهى فرق الجونة والمقاصة وإيسترن كومباني.

ولعب الجونة 19 مباراة خسر منها 11 لقاء، بينما لعب مصر المقاصة 20 مباراة خسر فيها 11 مرة، وأخيرا خسر إيسترن كومباني 11 مباراة من 19 مواجهة لعبها هذا الموسم.

وتقام غداً الخميس مباراتين مؤجلتين من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية ، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

وأسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

وتنطلق بعد غد الجمعة منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الممتاز، حيث يلتقى الجونة من الاتحاد السكندرى، والمقاصة مع فاركو.