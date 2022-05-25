شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى شباب الزمالك يشاركون فى التدريبات الجماعية للفريق الأول والأمل راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرباعى سيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء الإسماعيلى المقبل فى الدورى الممتاز.

يذكر أن الرباعى خاضوا جزءا من المباراة الودية لفريق الأمل بالزمالك أمام طلائع الجيش التى أقيمت أمس الثلاثاء.

وشارك الرباعي في الفقرة التأهيلية والبدنية بشكل كامل، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات استشفائية وبدنية داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج المخصص لهم من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

فى ذات السياق منح الجهاز الفني للزمالك فريق "الأمل" الذي يقودة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد ، راحة من التدريبات اليوم الأربعاء.

من المقرر أن يواصل فريق "الأمل" تدريباته غدا الخميس بشكل طبيعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.