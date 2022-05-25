شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل قنصل عام كوريا الجنوبية لإنهاء الاتفاق على ودية المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
كما تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات، كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده فى أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم 2022 وهو ما تم الترحيب به من قبل مسئولى اتحاد الكرة.
وفى ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام درع الاتحاد المصرى لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبية.
وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وبناءً على طلب الاتحاد المصرى، قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.