شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل قنصل عام كوريا الجنوبية لإنهاء الاتفاق على ودية المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية فى مصر تشوى بيونج سون فى حضور اللواء حلمى مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، وتم التطرق خلال الجلسة إلى إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المقرر لها 14 يونيو المقبل.

كما تم الاتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة، وتبادل الخبرات، كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده فى أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم 2022 وهو ما تم الترحيب به من قبل مسئولى اتحاد الكرة.

وفى ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام درع الاتحاد المصرى لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبية.