شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رونالدينيو لملعب إيسترن كومبانى لحضور المران بصحبة محمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو بصحبة محمد زيدان نجم منتخبنا الوطنى السابق لحضور مران فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال، استعدادا لمواجهة نادى فيوتشر المقرر لها 29 مايو الجارى، فى إطار الأسبوع الحادى والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وكان من المفترض أن يذهب رونالدينيو إلى مشاهدة مباراة إيسترن كومبانى والأهلى، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى 15 يونيو المقبل لانشغال الأهلى بمواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو المقبل.

ووصل النجم رونالدينيو مطار القاهرة مساء الاثنين، وأقام نادى إيسترن كومبانى مساء أمس الثلاثاء، حفل استقبال للنجم الكرة البرازيلى فى وجود كوكبة من نجوم مصر والصحفيين.

ومنح علاء عبد العال اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد تأجيل مباراة الفريق مع الأهلى التى كان مقرر لها الأربعاء، قبل أن يتم تأجيلها من قبل رابطة الأندية المحترفة التي تدير المسابقة، بعدما أرسل الأهلى خطابا بالموافقة على خوض المباراة بدون اللاعبين الدوليين وقت التوقف الدولى المقبل، ليتم تحديد 15 يونيو المقبل موعدا لها.