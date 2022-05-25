شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر القاهرة فى طريقها إلى المغرب لخوض نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت، منذ قليل، طائرة فريق الأهلى مطار القاهرة الدولى فى طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربى، استعدادا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم الاثنين المقبل ضد الوداد المغربى، على ملعب محمد الخامس.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى تسافر إلى المغرب اليوم للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة 28 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

واختتم الأهلي تدريباته في القاهرة ظهر اليوم، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات متنوعة، استعدادًا لمباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.