شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على "سرعة رد الفعل" لحراس الزمالك استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.
وركز "طاهر" خلال الوحدة التدريبية على سرعة رد الفعل من خلال التسديد على الحراس ، باستخدام صدادة حديدية أمام المرمي.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة .
من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين خلال مران اليوم ، وقام الجهاز الفني برفع المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال مران اليوم من خلال أداء بعض الفقرات التأهيلية تحت قيادة الجهاز المعاون.
وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب لمدة دقائق، وبعدها قسم الجهاز الفني اللاعبين ثلاث مجموعات لأداء فقرة تدريبات تأهيل بالكرة.
وحرص "فيريرا" على متابعة الوحدة التدريبية بشكل كامل بجانب منح التعليمات لجهازه المعاون لتوصليها للاعبين.