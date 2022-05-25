شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة على "سرعة رد الفعل" لحراس الزمالك استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاض الرباعي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خططية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وركز "طاهر" خلال الوحدة التدريبية على سرعة رد الفعل من خلال التسديد على الحراس ، باستخدام صدادة حديدية أمام المرمي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الابيض صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة .