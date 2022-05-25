شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم بطل نيجيريا ويتوج ببطولة أفريقيا للأندية فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق إنبى لتنس الطاولة ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على بطل نيجيريا فى نهائى البطولة، التي أقيمت بلاجوس في نيجيريا فى الفترة من 23 وحتى 25 مايو الجارى .

وكان نادي إنبي تخطى أمس بطل الكاميرون في مباراة نصف النهائى ليتأهل للمباراة النهائية قبل أن يواجه بطل نيجيريا اليوم ويفوز عليه ويتوج بالبطولة.

مثل الفريق خلال مبارياته اليوم اللاعبون أحمد نديم وإسلام سنبل ومؤمن الاوز وعلى غلاب، وترأس البعثة المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على اللعبة ، ويقود الفريق فنياً أيمن زكريا .

من ناحية أخرى صرح عبد الناصر محمد، مدير فريق الكرة بنادى إنبى، أن الفريق فقد 5 نقاط خلال مواجهتى الأهلى وغزل المحلة بسبب التحكيم وتقنية الفار، حيث يوجد أخطاء كثيرة لم يتم احتسابها في بعض المباريات، قائلا: "احتساب ركلة جزاء لفريق غزل المحلة أمر غريب اليوم، والحكم اعترف لى بأن الكرة لا تحتسب ركلة الجزاء، وأن شاشة الفار لا توضح الأمر عكس التليفزيون".

وأوضح عبد الناصر محمد أن هناك ثلاثة أسماء بفريق إنبى على ردار المنتخب الوطنى الفترة المقبلة، وهم محمود جاد حارس مرمى الفريق، والثنائى الهجومى مصطفى شلبى ومصطفى شكشك.