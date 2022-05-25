شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا والمثلوثى يواصلان التأهيل وفيريرا يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثى ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلى والعلاجى الموضوع لهما على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى.

ويؤدى شيكابالا والمثلوثى البرنامج العلاجى والتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويخضع الثنائى لفحوصات طبية بشكل متواصل للاطمئنان عليهما بصورة مستمرة، ويعانى شيكابالا من إصابة عبارة عن شد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى المثلوثى من إصابة بالتواء الكاحل تعرض له خلال لقاء طلائع الجيش فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأبيض صدارة الجدول برصيد 41 نقطة.

من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تأهيلية وبدنية خاصة للاعبين خلال مران اليوم.

ورفع الجهاز الفنى المعدل البدني للاعبين بشكل تدريجي خلال مران اليوم من خلال أداء بعض الفقرات التأهيلية تحت قيادة الجهاز المعاون.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب لمدة دقائق، وبعدها قسم الجهاز الفني اللاعبين ثلاث مجموعات لأداء فقرة تدريبات تأهيل بالكرة.

وحرص "فيريرا" على متابعة الوحدة التدريبية بشكل كامل بجانب منح التعليمات لجهازه المعاون لتوصليها للاعبين.