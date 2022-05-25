النجم المصري محمد صلاح يؤكد رسمياً استمراره مع ليفربول الموسم المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن النجم الدولي المصري محمد صلاح اليوم الأربعاء استمراره مع ليفربول الموسم المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مفتوح مخصّص لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع ليفربول الإنكليزي مع ريال مدريد الإسباني في باريس السبت المقبل، أكّد النجم المصري بأن كل تركيزه منصب على إحراز اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرته بعد الأول مع ليفربول بالذات عام 2019 عندما تغلّب فريقه على توتنهام بهدفين نظيفين.

وقال صلاح "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، يتعلّق الأمر بالفريق".

وتابع اللاعب البالغ 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنكليزي "لا أريد أن أكون أنانيا، الأمر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية الأهمية بالنسبة إلينا".

وأردف: "لدينا متّسع من الوقت للحديث عن مسألة تمديد العقد".

(فرانس برس)