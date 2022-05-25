النجم بنزيما يعبر عن فخره بحصوله على جائزة قيمة ويتوعد ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، على جائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق الملكي، خلال موسم (2021-2022).



وقال بنزيما، بعد تسلمه الجائزة: "أنا فخور للغاية، كان الموسم جيدا جدا بالنسبة لي على مستوى تسجيل الأهداف وصناعتها، وتحقيق الانتصارات والألقاب، وأشعر بسعادة كبيرة".

وأضاف: "الهدف ضد ليفربول في نهائي دوري الأبطال أن نلعب من أجل الفوز، وسنواجه فريقا قويا للغاية، لكننا واثقون من أنفسنا لأننا أقوياء أيضا".

واختتم بنزيما حديثه: "علينا التركيز على المباراة، وأن نستغل دعم جماهيرنا في المدرجات، ونحن واثقون من قدرتنا خلال اللقاء وسيظهر ذلك في الملعب".

وتوج كريم بنزيما (34 عاما) بجائزة هداف الدوري الإسباني "لا ليغا" برصيد 27 هدفا، وسجل 44 هدفا خلال 45 مباراة شارك بها في مختلف المسابقات حتى الآن.