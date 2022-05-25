قائمة منتخب المغرب لتصفيات كأس إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مدرب منتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلوزيتش، قائمة "أسود الأطلس" التي ستواجه الولايات المتحدة الأمريكية وديا، وبعدها ستخوض مباراتي ليبيريا وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس إفريقيا.



وشهدت القائمة عودة نصير مزرواي المنتقل حديثا من أياكس أمستردام إلى بايرن ميونخ، بعدما طوى خلافه مع خليلوزيتش خلال جلسة صلح جمعتهما مؤخرا في أمستردام، فيما غاب عن القائمة اسم صانع ألعاب نادي تشيلسي حكيم زياش، الذي رفض العدول عن قرار اعتزاله دوليا على خلفية مشاكله وصراعه مع المدرب البوسني.

وغاب عن القائمة أيضا 3 لاعبين آخرين وهم سفيان بوفال، وريان مايي، وعمران لوزا، وذلك بسبب معاناتهما من إصابات مختلفة.

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الأمريكي وديا في الثاني من يونيو المقبل، وبعدها يواجه منتخبي جنوب إفريقيا وليبيريا على التوالي يومي 9 و13 يونيو في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

وجاءت قائمة المنتخب المغربي كاملة كالاتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو- منير المحمدي- أنس الزنيتي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- سفيان العكوش- نصير مزراوي- سفيان شاكلا- سامي مايي- يحيى عطية الله- جواد يميق- ادم ماسينا.

خط الوسط: أيمن برقوق- فيصل فجر- سفيان أمرابط- إلياس الشاعر- سليم ملاح- عادل تاعرابت- عز الدين أوناحي.

الهجوم: منير حدادي- سفيان راحيمي - يوسف النصيري- أمين حارث- أيوب الكعبي - طارق تسيودالي - زكرياء بوخلال.