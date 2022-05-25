الامارات | إقبال كبير على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن طرح فئات جديدة لتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 الذي يحتفل في هذا العام بنسخته الرابعة عشرة، داعية جمهور وعشاق الفورمولا1 في دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم إلى «تجاوز الواقع» واختبار تجربة متابعة أحداث الإثارة والتشويق من مواقع مختلفة خلال عطلة أسبوع السباق.

وأكدت اللجنة المنظمة المحلية للسباق في بيانها الصادر أمس أن باقات تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022 تشهد إقبالًا هائلًا، وكشف المنظمون عن نفاد تذاكر التجول فئة ثلاثة أيام على المدرجات، فيما تبقى عدد محدود من تذاكر المدرجات، بالإضافة إلى تذاكر التجول فئة يومين في أجنحة ياس، وتذاكر تجول الواحات، التي طرحها المنظمون لتوفير تجارب متجددة ومميزة لاختبار سباق الجائزة الكبرى.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 خلال الفترة ما بين 17 و20 نوفمبر المقب

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