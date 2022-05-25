نادي توتنهام يتلقى دفعة نقدية ضخمة لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخطط مالكو توتنهام، لمنح النادي دفعة نقدية تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، وسط دعوات من المدير الفني أنطونيو كونتي لتعزيز وضع الفريق، بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا.



وتعهدت مجموعة "إي إن آى سي"، المساهم الأكبر في النادي، بتقديم السيولة عبر إصدار أسهم قابلة للتحويل لتوفير "قدر أكبر من المرونة المالية والقدرة على زيادة الاستثمار داخل وخارج الملعب"، حسبما قال النادي الواقع في شمال لندن، أمس الثلاثاء.

وتأتي الأموال الإضافية، إلى جانب الإيرادات من الموسم الأول الكامل في ملعبهم الجديد بكامل طاقته، على خلفية احتلال فريق كونتي للمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنقضي.

وقال رئيس نادي توتنهام، دانيال ليفي "كان تسليم مقر على مستوى عالمي دائما لبنة أساسية في دفع الإيرادات المتنوعة لتمكيننا من الاستثمار في الفرق ودعم طموحاتنا في التنافس باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.. سيتيح رأس المال الإضافي من (إي إن آي سي) الآن مزيدا من الاستثمار في النادي في وقت مهم".

وكان توتنهام وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، لكنه فشل في التأهل للمنافسة في الموسمين الماضيين.