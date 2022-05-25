تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

جدول ومواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 مايو/آيار 2022، في جميع البطولات والمنافسات في كافة أنحاء العالم.



ففي دوري المؤتمر الأوروبي تُلعب اليوم المباراة النهائية، من أول نسخة للبطولة، والتي تجمع بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي.

وفي الدوري التونسي (البطولة التونسية) يحل النجم الساحلي ضيفا على الصفاقسي في الجولة السابعة من مرحلة التتويج.

وفي الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) يواجه الوصل نادي الجزيرة، كما يحل النصر ضيفا على الوحدة.

يواجه روما فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2022، على ملعب أرينا كومبيتاري، في دولة ألبانيا.

تقام مباراة وحيدة في الدوري التونسي اليوم (البطولة التونسية) تجمع بين ناديي الصفاقسي والنجم الساحلي، في الجولة السابعة من مرحلة التتويج.

تبدأ مباريات اليوم في الجولة 26 من الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) بلقاء الظفرة والعروبة، ويليه مباراة الوصل والجزيرة، وفي نفس الموعد يواجه الوحدة النصر.