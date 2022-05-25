شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد الشامى ورقة الإسماعيلى الرابحة قبل مواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع محمد الشامى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، أن يثبت أقدامه فى تشكيلة الفريق الأساسية خلال مركز المهاجم الصريح فى الفترة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

وشارك لاعب الدراويش هذا الموسم فى 14 مباراة بواقع 977 دقيقة، سجل 5 أهداف وذلك فى مرمى الاتحاد وإيسترن كومباني والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالإضافة إلى صناعة هدفًا وحيدًا خلال لقاء الفريق السكندري.

وكان موسم 2019 / 2020 هو الأفضل لـ"الشامى" مع الإسماعيلى منذ ارتداء قميصه قبل 4 مواسم، بعدما شارك فى 33 مباراة بواقع 2338 دقيقة، فنجح فى احراز 5 أهداف بجانب صناعته 4 أهداف.

وجدير بالذكر أن الشامي لعب خلال المسابقة المحلية مع أندية إنبي والمصري والزمالك بجانب الإسماعيلي، 131 مباراة بواقع 8033 دقيقة، سجل 20 هدفًا وصنع 9 أهداف.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك مساء السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ 21 من عمر منافسات الدوري العام.