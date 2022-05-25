طبيب فاركو يستعد للسفر لقطر لمتابعة تأهيل عمرو جمال وسيف تيرى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد مجدى وهبى طبيب فاركو للسفر لقطر لمتابعة سير البرنامج التأهيلى للثنائى عمرو جمال وسيف تيرى لاعبا الفريق المتواجدين فى قطر لخوض فترة التأهيل عقب جراحة الرباط الصليبى، وتوجه سيف تيرى منذ أيام ليلحق بزميله فى الفريق عمرو جمال فى قطر من أجل الخضوع للتأهيل.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدفا وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.

ويستعد فاركو لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.