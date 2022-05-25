شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة 20 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدوري المصري، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدورى

تقام غداً الخميس مباراتين مؤجلتين من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الأهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالاسكندرية ، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة 20 للمسابقة

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 34 نقطة

سموحة - 34 نقطة

مواعيد مباريات الجولة 21 للدوري

الجمعة

الجونة & الاتحاد السكندري..6.30 مساء على استاد خالد بشارة

المقاصة & فاركو..9 مساء على استاد الكلية الحربية

السبت

غزل المحلة & طلائع الجيش..4 عصراً استاد غزل المحلة

سموحة & انبى..6.30 مساء استاد الاسكندرية

الزمالك & الاسماعيلى..9 مساء على استاد القاهرة الدولى

الأحد

فيوتشر & ايسترن كومبانى..4 عصراً على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المصرى..6.30 مساء على استاد برج العرب

الاثنين

البنك الاهلى & سيراميكا..6.30 مساء على بتروسبورت

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.