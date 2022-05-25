شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبطل كوت ديفوار بدور الـ16 ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى موعدا لمواجهة أسيك ميموزا فى دور الـ16 ببطولة أفريقيا المقامة فى تونس بعد تحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات.

يلتقى الأهلى نظيره بطل كوت ديفوار فى تمام الرابعة عصر غد الخميس فى دور ثمن نهائى البطولة الأفريقية، بعدما فاز فى المجموعات على كل من الأنابيب الكينى، بنتيجة 3/1، فى إطار ثالث مواجهاته وواك الغينى فى أول مواجهاته 3 /1، قبل الفوز على الجمارك النيجيرى بنتيجة 3 - 0 أول أمس الاثنين.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة فى تونس عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الرابعة، وتضم المجموعة الرابعة كلا من (الأهلي - الأنابيب الكيني - الجمارك النيجيري - أجنحة الواك الغاني).

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: شروق فؤاد وسهيلة وفيق وآية الشامي ومايا ممدوح وفريدة العسقلاني ومريم متولي ومي غزال ومريم مصطفى وندي وليد ونهلة سامح، وسارة أمين ودعاء الغباشي وزينة العلمي ودانا بوجدانا المحترفة.

وعادت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة الأربعاء من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية، بالفوز على الترجى التونسى بنتيجة 1/3 فى المباراة النهائية.