شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير أحمد عادل عبد المنعم فى الإسماعيلى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، اليوم الأربعاء، لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الزمالك، بعدما فضل الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالدراويش برئاسة الدكتور مجدى باز، عدم استمرار أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمي، فى مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية.

يأتى ذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد عضلى مع بداية المران، ما دفع الجهاز الفني للدراويش لإراحته حتى لا تتفاقم إصابته وتبعده عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك مساء السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ21 من عمر منافسات الدورى العام.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون الأساسيين لمدة 24 ساعة، بينما خاض البدلاء والمستبعدين تجربة ودية عصر الاثنين ضد نادى العبور انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.