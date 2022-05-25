القناة الناقلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد المغربى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة مصيرية أمام الوداد المغربى، بعد تأجيل مباراته مع إيسترن كومبانى التى كانت من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر إقامة المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا

ضرب الأهلى موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القناة الناقلة لنهائى دوري ابطال افريقيا بين الاهلى والوداد

تنقل قناة بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقى.

الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا لنهائي دوري الأبطال

وبات الوداد أكثر الأندية المغربية وصولا للمباراة النهائية في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 5 مرات "1992 - 2011 - 2017 - 2019 - 2022".

وتقدم على غريمه الرجاء، الذي بلغ النهائي في 4 مناسبات، سنوات "1989 و1997 و1999 و2002".

ويبقى الرجاء أكثر الأندية المغربية تتويجا بدوري الأبطال، حيث حققه في نسخ "1989 و1997 و1999"، بينما خسر النسخة الوحيدة عام 2002.

ويطارد الوداد لقبه الثالث في النهائي المقبل، حيث فاز باللقب في "1992 و2017".