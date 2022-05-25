شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينجح الزمالك فى فك عقدة استاد القاهرة فى المواجهة السادسة أمام الدراويش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أن مواجهة الإسماعيلى ضد الزمالك ستقام على استاد القاهرة الدولى حتى الآن وفقا لما تم الاتفاق عليه.

ولدى فريق الزمالك عقدة مع استاد القاهرة، الذى فشل الفريق فى تحقيق الفوز عليه على مدار أكثر من شهرين، حيث يواجه الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فشل فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً، ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى، ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد، وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.

ويحل الإسماعيلى ضيفًا على الزمالك مساء السبت المقبل فى الجولة الـ21 من عمر منافسات مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف النائب فى تصريحات تليفزيونية "لم نستلم حتى الآن ما يفيد بأى موافقات أمنية على نقل المباراة إلى ملعب بتروسبورت أو أى ملعب آخر".

واستكمل "المباراة ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا ونتمنى من الجميع الالتزام بالروح الرياضة وإعلاء مصلحة مصر والرياضة دون أى مصالح شخصية من أجل الظهور بالمظهر المثالى وتقديم تابلوه مميز يكون على قدر ناديين بحجم الناديين".

وجدير بالإشارة أن رابطة الأندية قررت زيادة عدد الحضور الجماهيرى بواقع 2500 مشجع لكل نادٍ بدلا من آلف مشجع فى ظل حالة الالتزام والروح الرياضية التى ظهرت بشكل جلي خلال مباريات المسابقة وتفعيلاً لدورهم الأساسي باعتبارهم الركيزة الأساسية فى نشاط كرة القدم.