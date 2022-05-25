تعرف على مواعيد مباريات الجولة 21 لمسابقة الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة 20 من الدورى المصرى، بإقامة 8 لقاءات وتأجيل المباراة الأبرز بين الأهلى والزمالك، وشهدت الجولة 20 هدفا فى 8 مباريات، وتم احتساب 5 ضربات جزاء ضاعت منها ضربة عن طريق محمد محسن ليلة لاعب المقاصة، كما شهدت الجولة حالة طرد لعصام صبحى لاعب الإسماعيلى.

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدورى

تقام غداً الخميس مباراتين مؤجلتين من الاسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري الممتاز تجمع المصرى البورسعيدى مع البنك الاهلى فى السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة بيراميدز وفيوتشر فى التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوى.

مواعيد مباريات الجولة 21 للدورى الجمعة

الجونة & الاتحاد السكندرى.. 6.30 مساء على استاد خالد بشارة

المقاصة & فاركو..9 مساء على استاد الكلية الحربية

السبت

غزل المحلة & طلائع الجيش.. 4 عصراً ستاد غزل المحلة

سموحة & إنبى.. 6.30 مساء ستاد الاسكندرية

الزمالك & الإسماعيلى.. 9 مساء على استاد القاهرة الدولى

الأحد

فيوتشر & إيسترن كومبانى.. 4 عصراً على استاد الاهلى والسلام

بيراميدز & المصرى.. 6.30 مساء على استاد برج العرب

الاثنين

البنك الأهلى & سيراميكا.. 6.30 مساء على بتروسبورت

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.