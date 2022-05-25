شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لميار شريف بعد التأهل للدور الثانى من رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ميار شريف لاعبة التنس بتأهلها إلى الدور الثانى من بطولة رولان جاروس التى تقام بباريس وتختتم الأحد 5 يونيو المقبل.

ونشرت ميار شريف صورة لها، بعد الفوز فى مباراتها بالبطولة، ومن خلفها متابعيها ومشجعيها من المصريين، رافعين علم مصر، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله".

وكانت ميار شريف قد تأهلت لثانى أدوار بطولة رولان جاروس، بعد فوزها على الأوكرانية المصنفة رقم 58 مارتا كوستيوك بنتيجة مجموعتين دون رد فى أولى مواجهاتها بالبطولة، وجاءت نتيجة المجموعتين 6/3 ، 7/5.

وبعد تحقيقها الفوز ارتقت للتصنيف 45 فى التصنيف الشهرى للاتحاد الدولى للتنس للسيدات، ومن المقرر أن تواجه ميار المصنفة الـ24 عالميًا السلوفينية تمارا زيدنيسك في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس للتنس يوم الخميس المقبل.