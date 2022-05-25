رونالدينيو عن محمد صلاح: تمنيت اللعب بجواره

الشارقة - اميمة ياسر -

قال النجم البرازيلي المعتزل، رونالدينيو، إنه كان يتمنى اللعب بجوار هداف نادي ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح.

وخلال استضافته في نادي إيسترن كومباني مساء أمس الثلاثاء، قال رونالدينيو: "دائما أكون سعيدا في مصر، بدأت من هنا وعمري 17 عاما في كأس العالم للناشئين عام 1997، استقبلتني الجماهير المصرية بشكل رائع وتفاعلت مع موهبتي رغم أنني لم أكن لاعبا معروفا حينها".

وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حالياً، قال نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "هناك الكثير من اللاعبين الكبار ولكن ميسي من أفضل لاعبي العالم بجانب نيمار ومحمد صلاح".

وأكد رونالدينيو أن محمد صلاح لاعب رائع وسريع وهداف، تمنيت اللعب بجواره لأنه موهوب ويتناسب مع طريقة لعبي".

وعن نصيحته لصلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول، قال الأسطورة البرازيلية: "الأهم بالنسبة لي أن يكون اللاعب سعيداً بغض النظر عن الفريق الذي يلعب فيه، كرة القدم لعبة ممتعة ويجب أن نلعبها باستمتاع وسعادة لننقل ذلك للجمهور".

يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق لتجديد تعاقدهما.