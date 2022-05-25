39.. سر قميص ليونيل ميسي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، جدلاً كبيراً بعدما نشر صورة لقميصه مع فريق العاصمة الفرنسية برقم جديد، يختلف عن رقمه الأصلي.

وكان ميسي قد ارتدى القميص رقم 10 مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومع منتخب الأرجنتين، وبعد انتقاله إلى النادي الباريسي اختار ارتداء القميص رقم 30 في موسمه الأول، لأن صديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا كان يحتفظ بالرقم 10.

ونشر "البرغوث" الأرجنتيني قميصه الجديد برقم 39، وهو ما تسبب في تساؤلات حول سر هذا الرقم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي أراد الإشارة بهذا الرقم إلى عدد بطولاته التي حققها خلال مسيرته.

ونجح ميسي في تحقيق 39 بطولة في مشواره الكروي، منها 35 مع برشلونة (10 ألقاب للدوري و4 لدوري أبطال أوروبا و7 لكأس الملك، و8 للسوبر الإسباني، و3 بطولات للسوبر الأوروبي ومثلها لكأس العالم للأندية).

كما فاز ميسي مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا 2021، وذهبية أولمبياد بكين 2008، وكأس العالم تحت 20 سنة في 2005.

وبعيدا عن الكامب نو، فاز ميسي مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي.

يشار إلى أن ميسي عانى من تراجع معدلاته التهديفية في موسمه الأول مع باريس بتسجيل 11 هدفاً فقط خلال 34 مباراة في كل البطولات، بالإضافة إلى صناعته 14 هدفاً آخرين، وهو المعدل الأقل في مسيرته.