القادم أسوأ.. كريم حسن شحاتة يكشف كواليس غرفة ملابس الزمالك وعلاقة فيريرا باللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن كواليس غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعلاقة اللاعبين بالمدير الفني للفريق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال كريم شحاتة، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن فريق الزمالك يمر بفترة سيئة، وأن القادم ليس أفضل من الحاضر خلال الفترات المقبلة مع المدرب فيريرا.

وأضاف الإعلامي أن "بعض لاعبي الزمالك أخبروني أن فيريرا غير مسيطر داخل غرف الملابس، وأن القادم أسوأ".

وأشار كريم شحاتة إلى عدم وجود مؤشرات بشأن تحسن أداء الفريق في المباريات المقبلة.

وأكد أن الزمالك حقق الفوز على أسوان، ولكن بأداء سيئ طوال اللقاء، لافتاً إلى أن الفريق لم يلعب سوى 10 دقائق فقط في الشوط الأول وأحرز هدفين.

وتابع كريم شحاتة: "الزمالك مع جوسفالدو فيريرا مستواه يخوف، والفريق مهلهل خلال الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن الحارس محمد عواد أنقذ الزمالك من كارثة والخروج من بطولة كأس مصر أمام أسوان بتصديه لركلتي جزاء.