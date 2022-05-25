شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى فى يوم أفريقيا: فخور لوجودى فى هذه القارة الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على الاحتفال بيوم أفريقيا باعتباره احتفالا سنويا فى 25 مايو 1963 لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث إنه في هذا اليوم، وقع قادة 30 دولة أفريقية من 32 دولة مستقلة ميثاق التأسيس فى أديس أبابا، إثيوبيا عام 1991، وأنشأت منظمة الوحدة الأفريقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وفي عام 2002 أنشئت منظمة الوحدة الأفريقية خليفتها الخاصة.

وغرد موسيماني عبر حسابه على تويتر: "فخور بأني أفريقي.. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا لوجودي من هذه القارة الجميلة والغنية.. إن القدرة على تمثيل قارتنا على المسرح العالمي أمر لا أستخف به.. إلى كل الأفارقة حول العالم ، يوم أفريقي سعيد".



موسيماني

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إقامة مران للفريق، اليوم الأربعاء، قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتدرب الأهلي في السادسة من مساء أمس باستاد التتش استعداداً لمواجهة الوداد المقرر لها 30 مايو الجارى بعدما حصل على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على إنبى بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى الدورى الممتناز.

وبحث مسئولو الأهلى على مدار الأيام الماضية مع المسئولين فى السفارة المصرية بالمغرب ترتيبات حضور جمهور الفريق مباراة الوداد، من جانبه قال ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب إنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربى.

وأضاف: لم نتلق أى إخطار حتى الآن بخصوص عدد الجماهير التى ستتواجد من مصر، الأمر بين الأهلى وكاف ولم يصلنا شىء" ، وتابع : "سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد المغربى خلال ساعات لنتعرف على التسهيلات التى سيقدمونها بالنسبة للجمهور وسننسق الأمر مع الأهلى وشركات السياحة لكى تتضح الصورة".