شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجاهل تمديد تعاقد أشرف بن شرقى بسبب المفاوضات مع "نجم كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير سبب عدم تحمس نادى الزمالك لتمديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، قائلا فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "الزمالك ليس متحمساً لتمديد تعاقد أشرف بن شرقى لاعب الفريق رغم كونه لاعب مميز ومؤثر فى النادى".

ويضيف شوبير "يعود سبب عدم تحمس الزمالك لعدم تمديد تعاقد أشرف بن شرقى هو دخول النادى الأبيض فى مفاوضات مع لاعب كبير فى مركز بن شرقى، لم يحصل على توقيعه حتى الآن لكن لاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين".

ويعتبر أشرف بن شرقي من أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمد عليها نادي الزمالك، وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 100 مباراة سجل خلالها 36 هدفاً وصنع 25 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.

وحصد بن شرقي 7 ألقاب خلال مسيرته الكروية جاءت بواقع: 4 بطولات مع الزمالك هي" الدوري العام ـ كأس مصر ـ السوبر الأفريقي ـ السوبر المصري" ـ وبطولتين مع الوداد المغربي هما "دورى أبطال أفريقيا ـ الدورى المغربى" ـ والدورى السعودى مع الهلال.