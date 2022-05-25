شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية فى معسكر تدريبى بملاعب سيتى كلوب الشروق استعدادا لبطولة العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت ملاعب نادى سيتى كلوب فرع الشروق بعد تجهيزها بالرمال، معسكر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية استعدادًا لكأس العالم فى اليونان، فى الفترة من 21 إلى 27 من شهر يونيو المقبل.

وتأهل المنتخب الوطني إلى بطولة العالم بعد التتويج ببطولة أفريقيا لرجال كرة اليد الشاطئية، بعد تحقيق الفوز على المغرب في مباراتين متتاليتين بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.

وكان مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة محمد مرجان رئيس مجلس الإدارة، ومحمد المنشاوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محروس، عضو مجلس الإدارة، واللواء إسماعيل السيد، رئيس قطاع الأندية والتشغيل، بجانب مديرى القطاعات المختلفة، قد عقد اجتماعا مهما بفرع سيتى كلوب بمدينة الشروق مؤخرا، للاطمئنان على سير الأعمال الإنشائية في كل الفروع، ومنها فرع الشروق، والذى يُعد أحد أهم وأبرز فروع سيتى كلوب من حيث المساحة والموقع الجغرافى.

وطالب مرجان مديرى القطاعات ومسئولى الأعمال الإنشائية بشركة سيتى كلوب، بالإسراع فى التنفيذ وإنجاز المهام بهدف الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالفرع وافتتاحه في أقرب وقت، لاسيما أن الفرع يشهد إقبالا كبيرا على العضويات والاشتراكات، والتغلب على كل المشاكل والعقبات الإنشائية.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" الاتحادات الرياضية المختلفة لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى، مؤخرا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى ونادى هليوليدو، كما استقبلت صالة نادى سيتى كلوب طنطا مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لكرة اليد.

كما أقيمت مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة بني سويف بين مركز شباب الحكامنة ومركز شباب العبور، على ملعب سيتي كلوب فرع بني سويف وانتهي اللقاء بفوز مركز شباب الحكامنة بهدفين دون رد.

فيما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021"، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر و أسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى وكرة يد وكرة السلة والسباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.