موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلى فى قمة جديدة بالكرة المصرية لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، بعدما تخطى الفارس الأبيض نظيره أسوان بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما، الاثنين، على ملعب المقاولون العرب، فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة الزمالك فى التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ21 من عمر منافسات الدوري العام.

الإسماعيلى يعود للتألق مع حمزة الجمل

حصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع البنك الأهلى منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

عقدة الزمالك مع استاد القاهرة

ويواجه فريق الزمالك سوء حظ فى المباريات التى لعبها على استاد القاهرة منذ تولى البرتغالى فيريرا تدريب الفريق الأبيض خلفاً للفرنسى باتريس كارتيرون، حيث فشل الزمالك فى تحقيق الفوز أو حتى تسجيل أى هدف خلال 5 مباريات خاضها على هذا الملعب.

كانت البداية فى مواجهة الفريق المغربى الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، وخسر الزمالك 0-1 باستاد القاهرة، ثم تعادل سلبياً مع ساجرادا الأنجولى فى دورى الأبطال أيضاً ثم تعادل سلبياً مع فاركو بالدوري المصرى ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد وأخيراً خسر من الطلائع بهدف دون رد.