شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يلتقى الكويت الكويتى اليوم استعدادا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى تمام السادسة من مساء اليوم منتخب كرة اليد للشباب مواليد 2002 مباراة ودية أمام الفريق الأول للرجال بنادى الكويت الكويتى، والذى يخوض معسكرا مغلقا بالقاهرة استعدادا لبطولة آسيا للأندية وسوف تقام المباراة بالصالة المغطاه بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

تأتى المباراة الودية فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشباب، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022.

وخاض منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 مبارتين وديتين مع منتخب المجر فى المجر فيما خاض دورة دولية ودية بالقاهرة بمشاركة مصر ورومانيا والبحرين وشارك الفريق الوطنى مؤخرا بالدورة الدولية الودية بفرنسا ولعب مباراتين أمام الدنمارك وفرنسا، حيث تأتى كل هذه المباريات الدولية القوية امام منتخبات التصنيف الاول عالميا لاكتساب الخبرات والاحتكاك الدولى المطلوب للاعبى منتخبنا الوطنى للشباب.

يضم جهاز منتخبنا الوطنى المصرى للشباب صابر حسين مديرا فنيا عمرو خليفة مدربا عاما ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى ومحمد درنكى مديرا إداريا وماجد مدحت أخصائى علاج طبيعى.