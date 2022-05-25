شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز محمد فوزى لمواجهة الزمالك بالجلسات النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد توفيق مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مع محمد فوزى حارس المرمى، لتحفيزه على تقديم أفضل ما لديه خلال المباراة المقبلة، خاصة أنه يعد عنصرا أساسيًا ضمن قائمة منتخب مصر.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمزة الجمل، بعمل جلسات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم بصفة مستمرة لاستعادة الانتصارات المحلية لتصحيح مسار الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون الأساسيون لمدة 24 ساعة، بينما خاض البدلاء والمستبعدون تجربة ودية أمس الاثنين ضد نادى العبور انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لملاقاة الزمالك مساء السبت المقبل على ملعب الأخير بالقاهرة، فى إطار الأسبوع الـ21 من عمر منافسات الدورى العام.

وجدير بالذكر أن فوزى كان ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بسبب مستواه الفنى الذى يقدمه مع الإسماعيلى خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر.