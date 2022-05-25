شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. على فرج يستعيد عرشه على صدارة الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها"، رغم السيطرة شبه الكاملة للاعبين المصريين على بطولات الاسكواش، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً بمنافسات الرجال عن عرش التصنيف العالمى، الذى هيمن عليه خلال آخر شهرين النيوزيلندى بول كول بعد تراجع على فرج لاعب وادى دجلة إلى المركز الثانى.

وكانت تلك الفترة بمثابة استراحة محارب قبل أن يعود البطل المصري مجدداً إلى مستواه المعهود ليحصد البطولة تلو الأخرى، ويستعيد عرشه على التصنيف العالمي، المقرر الإعلان عنه بداية يونيو المقبل، وذلك بعد تتويجه ببطولة العالم.

وعلى مدار مسيرته الرياضية، حصد علي فرج 3 ألقاب ببطولة العالم للاسكواش، كان اللقب الأول في موسم 2019 بأمريكا، فيما توج بثاني ألقابه في موسم 2021 بأمريكا أيضاً، قبل أن يحصد البطل المصري لقبه الثالث خلال الموسم الجاري عقب البطولة التي أقيمت بمصر.

وحصل على فرج على لقب أفضل لاعب اسكواش في أبريل 2015 من قبل الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، وذلك بعد وصوله في ترتيب القائمة الرئيسية لبطولة الجونة الدولية للإسكواش مجتازا بنجاح التصفيات وكذلك حصوله على عدة ألقاب في أيرلندا.

علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي، وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

وعن حالته العائلية فالبطل المصرى متزوج من بطلة اسكواش أيضا وهى نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا و وصيف بطولة العالم لسيدات الاسكواش.