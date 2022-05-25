شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة الوداد المغربى فى موقعة حاسمة عقب إعلان رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى التى كانت مقرر لها اليوم الأربعاء ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

الأهلى فى النهائى الأفريقى للموسم الثالث على التوالى

تأهل فريق الأهلى للمباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالى، بعدما نجح فى الحصول على اللقب الموسمين الماضيين، وسيكون الأهلى على موعد مع مباراة قوية ضد الوداد المغربى، الذى حجز مقعده فى النهائى على حساب بترو أتلتيكو الأنجولى.

جاء تأهل الأهلى على حساب وفاق سطيف الجزائرى، بعد الفوز فى القاهرة (4-0)، والتعادل فى الجزائر (2-2) بالدور نصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى

وضرب الأهلي موعدًا أمام الوداد المغربي فى النهائي المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى التاسعة مساء الاثنين المقبل.

القيمة التسويقية للأهلى والوداد المغربى

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 31.85 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الوداد المغربى 14.40 مليون يورو.