شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار" الأهلى يضعون خطة إذابة جبال الثلج بين موسيمانى ومحمد محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع لاعبو الأهلى الكبار، محمد الشناوى ووليد سليمان وعمرو السولية، خطة لإنهاء أزمة محمد محمود لاعب المارد الأحمر مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق، بدأت حينما طالبوا اللاعب بضرورة الالتزام بمواعيد التدريبات المحددة له من قبل الجهاز الفنى، وعدم افتعال أى أزمات فى الوقت الحالى حتى لا تتعقد الأمور، خاصة أن الفريق يستد لخوض مباراة مهمة أمام الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي أفريقيا بالمغرب، ويسعى كبار اللاعبين في الأهلي للتدخل في محاولة لإقناع موسيماني بالعفو عن محمد محمود.

وكان محمد محمود قد دخل في صدام عنيف مع موسيمانى أثناء رحلة المارد الأحمر للجزائر لمواجهة وفاق سطيف بدوري الأبطال بعدما استفسر اللاعب عن أسباب غيابه عن المشاركة مع الفريق رغم جاهزيته الفنية والبدنية وحاجة الفريق لجهوده في ظل سلسلة الإصابات التي ضربت خط وسط المارد الأحمر بالفترة الأخيرة، ولم تلقى "لهجة" محمد محمود واستفساراته قبولا لدى موسيمانى الذى بادر بتوقيع عقوبة تأديبية على اللاعب وقرر خروجه من قائمة مباريات الأهلى طوال الفترة الماضية لتدخل علاقة الطرفين طريق مسدود قبل محاولات كباتن الفريق لإنهاء هذه الأزمة.