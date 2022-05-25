شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يطير للمغرب لمواجهة الوداد فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى المغرب فى الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء، من أجل مواجهة الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجارى بمركب محمد الخامس، وتسافر بعثة الأهلى على متن طائرة خاصة.

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى ويسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة ومسئول بالنادى مع الفريق من أجل دعم المارد الأحمر فى هذه المباراة المهمة.

من ناحية أخرى أوضح ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب أنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربي ، موضحاً في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلي سيصل يوم الأربعاء المقبل إلى المغرب، وسيد عبد الحفيظ سيصل اليوم الثلاثاء قبل وصول البعثة بيوم والترتيب مع السفارة المصرية".

وشدد: "الأهلي ستوفر له كل التسهيلات والجانب المغربي أعرب عن استعداده لتوفير كل احتياجات بعثة الأهلي" ، وأردف: "بدأنا اجتماعات مع الجانب المغربي بشأن التأشيرات وتسهيلات دخول الجمهور المصري وتأمينه أثناء وجوده بالمغرب والشق الأول خاص بتحديد عدد التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي".

وأضاف: "السفارة ستكون في انتظار الجماهير وتوفر لهم سبل الراحة حتى العودة بسلام إلى أرض الوطن".