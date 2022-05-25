شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخصص 20 حافلة لجماهيره فى مباراة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المهندس يحيى الكومى، رئيس النادى الإسماعيلى، تخصيص 20 حافلة لسفر الجماهير، على حسابه الشخصى، لمؤازرة الفريق فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك، والمقرر لها السبت المقبل فى إطار الجولة الـ21 من عمر منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

كما وافق رئيس الإسماعيلى على مضاعفة عدد الحافلات فى حال زيادة إقبال الجماهير خلال تلك المواجهة المنتظرة التى ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجانبين.

يأتى ذلك من أجل توفير راحة الجماهير من مشقة السفر فى ظل دورها الفاعل باعتبارهم اللاعب رقم 1 والعنصر الأهم فى تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم فى الملعب ودائما ما يكون لها مفعول السحر على نتائج الفريق.

وجدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت زيادة عدد الحضور الجماهيرى بواقع 2500 مشجع لكل نادٍ بدلا من ألف مشجع فى ظل حالة الالتزام والروح الرياضية التى ظهرت بشكل جلي خلال مباريات المسابقة، وتفعيلا لدورهم الأساسي باعتبارهم الركيزة الأساسية فى نشاط كرة القدم.

ويحث الإسماعيلى جماهيره على التحرك لاستاد القاهرة لمؤازرة فريقه فى هذه المباراة المهمة للنادى.