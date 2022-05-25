شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب شرائط آخر مباراتين للإسماعيلى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، شرائط مباراتى الإسماعيلى الأخيرتين بالدورى أمام سيراميكا والبنك الأهلى لمشاهدتهما بشكل كامل وتحديد مواطن القوة والضعف بالدراويش قبل مباراتهما المرتقبة السبت المقبل في إطار الجولة الـ21 للدورى .

ويسعى فيريرا لمراقبة مواطن القوة والضعف بالدراويش بعد تحسن نتائجهم بالدورى وتحقيق انتصارين وتعادل في آخر ثلاث مواجهات في ظل خسارة الزمالك لأخر مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبى.

ويسعى فيريرا للعودة للانتصارات بالدورى للابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب في ظل انشغال المنافس التقليدى الأهلى بمباراته الأفريقية أمام الوداد المغربى في الدور النهائى لدورى أبطال أفريقيا.